"Оказался не нужен Вернидубу". Близниченко объяснил причины ухода из Шерифа

Полузащитник Андрей Близниченко рассказал о своем переходе в "Ингулец" после выступлений за молдавский "Шериф".

— Андрей, что заставило тебя вернуться в Украину после пяти лет заграничных странствий?

— Интерес со стороны украинского клуба. А мне вернуться на тот уровень, который был у меня год назад, до травмы.

— Только ли травмы стали причиной ухода из "Шерифа"?

— Там вообще получилась ситуация, которую, в общем-то, не хочется обсуждать. Не в травме было дело. Меня красиво выперли из клуба.

— До поры до времени у тебя в Молдове все было нормально…

— Действительно. Просто руководство клуба сообщило, что тренер не хочет меня видеть, а наставник говорил обратное. У меня было еще полгода контракта, но позвонили моему агенту и сказали, что я нигде не заявлен. Смысл было оставаться, я ведь видел, как поменялось ко мне отношение.

— Ты общался с Юрием Вернидубом?

— Да. Однако правды найти не удалось. Получается, что Вернидубу я оказался не нужен.

— Ожидал, что "Шериф" может стать открытием Лиги чемпионов?

— Еще до начала групповой стадии турнира я говорил, что "Шериф" будет бороться за выход в Лигу Европы. Так и получилось.

— Ты перешел в "Ингулец". Почему именно эта команда? Ты говорил, что Младен Бартулович поспособствовал.

— В какой-то мере. Мы с Младеном соседи в Днепре, он говорил мне об этом еще в сентябре, когда я только разорвал контракт с молдавским клубом. Я отказался, поскольку не был готов на 100%. К тому же мы с моим агентом не спешили, понимая, что за это время могут быть и другие варианты. Впрочем, потом все как-то само собой разрешилось. Здесь заслуга и Младена, и моего агента.

— Не пугает, что "Ингулец" на данный момент один из претендентов на понижение в классе?

— Ни в коем случае. Сейчас идет серьезное усиление. Со своей стороны приложу все силы, чтобы помочь "Ингульцу" стать сильнее. Я смотрел много матчей команды. Могу сказать, что по игре она практически никому не уступала. Просто преследовал какой-то злой рок с итоговым счетом.

— Общался с президентом клуба?

— С Александром Поворознюком я говорил по телефону сразу после подписания контракта. Президент оправдал мои ожидания. Мне нравятся открытые люди. Пусть будет горькая правда, чем сладкая ложь. Александр Григорьевич — открытый человек и говорит то, что думает. Это подкупает

— "Ингулец" весной пошумит в чемпионате?

— Я уверен, что "Ингулец" завершит сезон в середине турнирной таблицы, - сказал Близниченко.