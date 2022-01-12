Билошевский: В Александрии нам помогут расти

Новичок " Александрии " Богдан Билошевский, который будет играть за команду Гуры на правах аренды из "Динамо", высказался о подписании соглашения с клубом.

"Александрия" – хорошая команда, я это помню еще по молодежному первенству, с ними всегда было сложно играть. Первая команда тоже на очень хорошем уровне. Здесь много хороших футболистов, у которых можно чему-то научиться, и они могут помогать молодым игрокам расти", — считает Билошевский.

Напомним, что первую часть сезона Билошевский провел в аренде в "Черноморце", где сыграл 7 матчей.