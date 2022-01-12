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Билошевский: В Александрии нам помогут расти
Хавбек Динамо сменил Черноморец на Александрию
fco.com.ua
Новичок "
"Александрия" – хорошая команда, я это помню еще по молодежному первенству, с ними всегда было сложно играть. Первая команда тоже на очень хорошем уровне. Здесь много хороших футболистов, у которых можно чему-то научиться, и они могут помогать молодым игрокам расти", — считает Билошевский.
Напомним, что первую часть сезона Билошевский провел в аренде в "Черноморце", где сыграл 7 матчей.
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