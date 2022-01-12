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Билошевский: В Александрии нам помогут расти

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Хавбек Динамо сменил Черноморец на Александрию

Билошевский: В Александрии нам помогут расти

fco.com.ua

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Новичок "Александрии" Богдан Билошевский, который будет играть за команду Гуры на правах аренды из "Динамо", высказался о подписании соглашения с клубом.

"Александрия" – хорошая команда, я это помню еще по молодежному первенству, с ними всегда было сложно играть. Первая команда тоже на очень хорошем уровне. Здесь много хороших футболистов, у которых можно чему-то научиться, и они могут помогать молодым игрокам расти", — считает Билошевский.

Напомним, что первую часть сезона Билошевский провел в аренде в "Черноморце", где сыграл 7 матчей.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Богдан Билошевский
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Источник:
ТК Футбол

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