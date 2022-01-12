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Черноморец и Ворскла интересуются Юрченко
Хавбек пока что находится без клуба
Фото: ФК Десна
Два клуба УПЛ проявляют интерес к экс-хавбеку "
Как сообщае "ТаТоТаке", интерес к полузащитнику проявляют "Черноморец" и "Ворскла".
Также он находится на радаре у неназванных клубов Греции, Бельгии и Венгрии.
Напомним, что 27-летний Юрченко покинул "Десну" в декабре 2021 года. За полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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Источник:ТаТоТаке
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