Черноморец и Ворскла интересуются Юрченко

Два клуба УПЛ проявляют интерес к экс-хавбеку " Десны " и "Зари" Владлену Юрченко.

Как сообщае "ТаТоТаке", интерес к полузащитнику проявляют "Черноморец" и "Ворскла".

Также он находится на радаре у неназванных клубов Греции, Бельгии и Венгрии.

Напомним, что 27-летний Юрченко покинул "Десну" в декабре 2021 года. За полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.