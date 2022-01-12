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Черноморец и Ворскла интересуются Юрченко

Премьер-лига
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Хавбек пока что находится без клуба

Черноморец и Ворскла интересуются Юрченко

Фото: ФК Десна

Новина українською

Два клуба УПЛ проявляют интерес к экс-хавбеку "Десны" и "Зари" Владлену Юрченко.

Как сообщае "ТаТоТаке", интерес к полузащитнику проявляют "Черноморец" и "Ворскла".

Также он находится на радаре у неназванных клубов Греции, Бельгии и Венгрии.

Напомним, что 27-летний Юрченко покинул "Десну" в декабре 2021 года. За полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса) Владлен Юрченко
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Источник:
ТаТоТаке

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