Максимов: Оливье Тилль – сердце Ворсклы. Скляр - прогресс года

Главный тренер " Ворсклы " Юрий Максимов поделился мнением об игроках своих команды.

— Кто лидеры нынешней "Ворсклы"?

– Все, кто выходят в футболке "Ворсклы", – лидеры. Не хотел бы особо говорить о персоналиях, но нельзя не отметить качественную игру Тилля, Ранжела, Скляра, Степанюка и Чеснакова.

– А кому вы доверите пальму первенства в номинации прогресс года?

– Александру Скляру. Он давно играет в "Ворскле". Скляр выполняет большой объем черновой работы. Саша приносит большую пользу нашей команде. Ему конкуренцию в этой номинации может составить Руслан Степанюк.

– В первой части сезона вы задействовали 26 футболистов в официальных матчах. Этой обоймы игроков достаточно для выполнения задач?

– Смотрите, костяк у нас есть. Я могу повторить одну правильную мысль: сильные приходят – слабые уходят. Это эволюция, так и должно быть. К этому нужно стремиться. На самом деле тяжело угадать, принесет ли новичок пользу команде. Но мы стараемся и работаем в этом направлении. Даже в ведущих европейских клубах, где трансферы обходятся в десятки миллионов евро, много неудач.

Для новобранца важно, чтоб его принял коллектив. Уверен, у нас сейчас есть хороший коллектив, и это самое главное. Можно быть квалифицированным игроком, но по человеческим качествам будут вопросы, и в коллективе ты не сможешь стать своим, и поэтому заиграть не получится. На тренировках наши ребята с уважением друг к другу относятся, но в официальных матчах они спуску никому не дают.

– Ваши три бомбардира Тилль, Степанюк и Ранжел забиль львиную долю мячей команды – 18 из 30. Вы довольны игрой этого трио?

– В составе играет 11 человек. Если бы им не помогали и полузащитники, и защитники – ничего бы не было. Эти ребята не так давно в "Ворскле", но быстро стали своими в нашей команде. Я доволен их игрой. Оливье Тилль – это сердце нашей команды. У него 8 забитых мячей и 7 голевых передач.