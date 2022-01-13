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Тренер Вереса: У нас точно будет несколько новых футболистов
Юрий Вирт отметил, какие позиции команда усилит в первую очередь
фото - НК "Верес" Рівне
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт рассказал о планах по усилению своей команды.
- Конечно, сейчас в течение трех дней будет медосмотр, так что все измерится, и процент жира в организме тоже. Но на первый взгляд все приехали в хорошем состоянии. Новые футболисты обязательно будут на просмотре. Пока не буду называть фамилии, но минимум 3-4 футболиста точно будут.
– Какие позиции рассматриваете в первую очередь?
– Это футболисты в атаку и в опорную зону, – сказал Вирт в комментарии для Футбол NEWS.
Напомним, что первую часть сезона ровенский клуб завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
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