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Тренер Вереса: У нас точно будет несколько новых футболистов

Премьер-лига
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Юрий Вирт отметил, какие позиции команда усилит в первую очередь

Тренер Вереса: У нас точно будет несколько новых футболистов

фото - НК "Верес" Рівне

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт рассказал о планах по усилению своей команды.

- Конечно, сейчас в течение трех дней будет медосмотр, так что все измерится, и процент жира в организме тоже. Но на первый взгляд все приехали в хорошем состоянии. Новые футболисты обязательно будут на просмотре. Пока не буду называть фамилии, но минимум 3-4 футболиста точно будут.

Какие позиции рассматриваете в первую очередь?

– Это футболисты в атаку и в опорную зону, – сказал Вирт в комментарии для Футбол NEWS.

Напомним, что первую часть сезона ровенский клуб завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
Футбол NEWS

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