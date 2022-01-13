Премьер-лига
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Кудрик и Микицей покинули Мариуполь
Кадровые перестановки в азовском клубе
fcmariupol.com
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Команду покинули голкипер Олег Кудрик и защитник Станислав Микицей
Кудрик пришел в "Мариуполь" летом 2020 года. За это время кипер провел 22 матча в Премьер-лиге.
Микицей пополнил ряды азовцев летом 2021 года. В нынешнем чемпионате в активе Станислава 7 матчей. Также опытный защитник ранее выступал за мариупольцев: 27 матчей в УПЛ и 13 игр в молодежном чемпионате в 2009-11 г.
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Источник:ФК Мариуполь
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Комментарии (3)
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Ракицкий (Питер)
13.01.2022 в 19:23
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fan sd
13.01.2022 в 19:29
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Ракицкий (Питер)
13.01.2022 в 19:33
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