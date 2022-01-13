Кудрик и Микицей покинули Мариуполь

" Мариупол ь " прекратил сотрудничество с двумя игроками.

Команду покинули голкипер Олег Кудрик и защитник Станислав Микицей

Кудрик пришел в "Мариуполь" летом 2020 года. За это время кипер провел 22 матча в Премьер-лиге.

Микицей пополнил ряды азовцев летом 2021 года. В нынешнем чемпионате в активе Станислава 7 матчей. Также опытный защитник ранее выступал за мариупольцев: 27 матчей в УПЛ и 13 игр в молодежном чемпионате в 2009-11 г.