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Кудрик и Микицей покинули Мариуполь

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Кадровые перестановки в азовском клубе

Кудрик и Микицей покинули Мариуполь

fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" прекратил сотрудничество с двумя игроками.

Команду покинули голкипер Олег Кудрик и защитник Станислав Микицей

Кудрик пришел в "Мариуполь" летом 2020 года. За это время кипер провел 22 матча в Премьер-лиге.

Микицей пополнил ряды азовцев летом 2021 года. В нынешнем чемпионате в активе Станислава 7 матчей. Также опытный защитник ранее выступал за мариупольцев: 27 матчей в УПЛ и 13 игр в молодежном чемпионате в 2009-11 г.

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В статье: ФК Мариуполь Станислав Микицей Олег Кудрик
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (3)
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Ракицкий (Питер)
13.01.2022 в 19:23
Давно пора
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0
0
fan sd
13.01.2022 в 19:29
не суй своё поганое .....куда не просят тупая ватная падаль
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+1
-1
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Ракицкий (Питер)
13.01.2022 в 19:33
Я не твой папа чтоб ты мне такое писал)))))
+1
-1


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