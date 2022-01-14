Мариуполь объявил о подписании первого зимнего новичка

Первым новичком "Мариуполя" в это межсезонье стал Данил Литовченко. 21-летний полузащитник подписал контракт с азовцами сроком до лета 2024 года.

До 2017 года Литовченко выступал за команды Академии ФК "Шахтер". С лета 2017 года — в ФК "Мариуполь". Данил провел за азовцев 17 игр (6 голов) в юношеском чемпионате, 11 матчей в молодежном первенстве и 1 поединок в Премьер-лиге.

В сентябре 2020 года Литовченко перешел в мариупольский "Яруд", в составе которого провел 29 игр и забил 7 мячей.