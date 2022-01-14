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Минай официально назначил нового главного тренера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Закарпатский клуб определился со специалистом

Минай официально назначил нового главного тренера

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" объявил о назначении главным тренером команды Владимира Шарана.

Детали сделки не разглашаются.

Последним клубом 50-летнего специалиста была "Александрия", которую он покинул летом прошлого года. До этого Шаран возглавлял "Карпаты", "Закарпатье", "Зирку" и дубль "Кривбасса".

Наибольшее признание как тренер Шаран получил с Александрией, с которой выигрывал Первую лигу, выводил их в УПЛ, где в сезоне 2016/17 его команда заняла 5 место и впервые в истории получила право выступать в еврокубках. По итогам сезона 2018/19 годов александрийцы впервые заняли 3-е место в УПЛ. В сезоне 2019/20 команда выступала в групповом раунде Лиги Европы.

Вместе с Владимиром Шараном в тренерский штаб команды вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.

Напомним, первую часть сезона "Минай" завершил на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (4)
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polus (Dnipro)
14.01.2022 в 15:02
теперь Минай и Черномор начнут фсех выносить!) Кто ж тогда на вылет? Ингулец с ФКЛ?
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alex.belogubko (одесса)
14.01.2022 в 14:49
зря будет как с Шевой только 20лимонов не получишь
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.01.2022 в 14:27
Шалом
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witcher_r (Киев)
14.01.2022 в 14:26
Ну все,заграють тепер по новому.
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