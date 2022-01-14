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Минай официально назначил нового главного тренера
Закарпатский клуб определился со специалистом
Фото: ФК Минай
"Минай" объявил о назначении главным тренером команды Владимира Шарана.
Детали сделки не разглашаются.
Последним клубом 50-летнего специалиста была "Александрия", которую он покинул летом прошлого года. До этого Шаран возглавлял "Карпаты", "Закарпатье", "Зирку" и дубль "Кривбасса".
Наибольшее признание как тренер Шаран получил с Александрией, с которой выигрывал Первую лигу, выводил их в УПЛ, где в сезоне 2016/17 его команда заняла 5 место и впервые в истории получила право выступать в еврокубках. По итогам сезона 2018/19 годов александрийцы впервые заняли 3-е место в УПЛ. В сезоне 2019/20 команда выступала в групповом раунде Лиги Европы.
Вместе с Владимиром Шараном в тренерский штаб команды вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.
Напомним, первую часть сезона "Минай" завершил на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.
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