Минай официально назначил нового главного тренера

"Минай" объявил о назначении главным тренером команды Владимира Шарана.

Детали сделки не разглашаются.

Последним клубом 50-летнего специалиста была "Александрия", которую он покинул летом прошлого года. До этого Шаран возглавлял "Карпаты", "Закарпатье", "Зирку" и дубль "Кривбасса".

Наибольшее признание как тренер Шаран получил с Александрией, с которой выигрывал Первую лигу, выводил их в УПЛ, где в сезоне 2016/17 его команда заняла 5 место и впервые в истории получила право выступать в еврокубках. По итогам сезона 2018/19 годов александрийцы впервые заняли 3-е место в УПЛ. В сезоне 2019/20 команда выступала в групповом раунде Лиги Европы.

Вместе с Владимиром Шараном в тренерский штаб команды вошли Вадим Чернышенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович.

Напомним, первую часть сезона "Минай" завершил на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.