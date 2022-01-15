Роберто Моралес: Стоит понять, насколько Нересу будет интересно играть в чемпионате Украины

Украинский комментатор и эксперт Роберто Моралес проанализировал трансфер Давида Нереса в "Шахтер". Среди плюсов, он рассказал также о тех факторов, которые могут помешать бразильцу в донецкой команде.

"Что может пойти не так с трансфером Нереса? Во-первых, стоит понять, насколько ему будет интересно играть в чемпионате Украины. В Лиге Чемпионов, в Лиге Европы будет интересно, но с некоторыми футболистами "Шахтера" уже были проблемы в УПЛ. Тот же Элано, Бернард. Им не хотелось тут играть. Потому нужно понимать мотивацию Нереса играть в чемпионате Украины. Может он сам до конца этого не понимает и поймет в процессе.

Второй фактор - это не травмы. У него была одна проблемная травма в 2019-м году, когда он травмировался против "Челси". Была операция на колене, казалось, что все закончится быстро, но что-то пошло не так. Бывает, каждая операция имеет свою специфику. Пришлось менять специфику восстановления и он пропустил почти полгода. Но после не было рецидивов или проблем с этим коленом. Потому травмы не тот фактор, который может повлиять на его выступления в Украине.

Захочет ли он тут выступать? Сейчас он приходит сюда с желанием кому-то что-то доказать, у него есть обида на "Аякс". Он очень семейный человек и всего раз он попал в не самую хорошую историю. Во время карантина он поехал в Бразилию и его арестовали на вечеринке. Но арестовали не потому что там были путаны или кокаин, просто тогда были запрещены массовые собрания. В Бразилии его накрыли и заставили заплатить большой штраф, но он там не делал ничего плохого.

Он - спокойный человек. Так что может пойти не так? Семья. У него есть жена, маленькая дочка и, насколько я знаю, должен родиться второй ребенок. Две маленьких ребенка и переезд в совсем другую страну. Украина находится на другой стороны от Бразилии по всем показателям, хороших и плохих, так же как и от Амстердама. Потому придется привыкать ему и его жене. Жена - немка, фитнес-тренер, которая работала в Лондоне и Амстердаме. Она - человек, привыкший к высокому комфорту и попав в украинские реалии... Не знаю, не знаю.

Если приживется - хорошо, но был не один случай, когда из-за этого фактора футболисты не приживались в командах. Когда семья не хочет, когда жена и дети в не очень комфортных условиях, часто возникают проблемы с адаптацией к новому чемпионату. И это огромный фактор, заиграет ли Давид Нерес в "Шахтере", - заявил Моралес.