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Защитник Динамо Костевич снова получил серьезную травму
На этот раз мениск
fcrukh.com
Фланговый защитник киевского "Динамо" Владимир Костевич снова получил травму. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, на этот раз 29-летний украинец повредил мениск.
Таким образом, Костевич снова выбыл из строя на продолжительное время.
Портал Transfermarkt оценивает траснфер игрока в 500 тысяч евро.
Первую часть сезона УПЛ Костевич провел на правах аренды в львовском "Рухе", но на поле так и ни разу не появился.
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Источник:Meta-ratings.com.ua
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Комментарии (2)
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SoLoMoN1607 (N .K)
16.01.2022 в 20:47
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Savage0059 (Kyiv)
16.01.2022 в 20:40
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