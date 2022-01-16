Защитник Динамо Костевич снова получил серьезную травму

Фланговый защитник киевского "Динамо" Владимир Костевич снова получил травму. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, на этот раз 29-летний украинец повредил мениск.

Таким образом, Костевич снова выбыл из строя на продолжительное время.

Портал Transfermarkt оценивает траснфер игрока в 500 тысяч евро.

Первую часть сезона УПЛ Костевич провел на правах аренды в львовском "Рухе", но на поле так и ни разу не появился.