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Защитник Динамо Костевич снова получил серьезную травму

Премьер-лига
(2 голосов)

На этот раз мениск

Защитник Динамо Костевич снова получил серьезную травму

fcrukh.com

Новина українською

Фланговый защитник киевского "Динамо" Владимир Костевич снова получил травму. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, на этот раз 29-летний украинец повредил мениск.

Таким образом, Костевич снова выбыл из строя на продолжительное время.

Портал Transfermarkt оценивает траснфер игрока в 500 тысяч евро.

Первую часть сезона УПЛ Костевич провел на правах аренды в львовском "Рухе", но на поле так и ни разу не появился.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев)
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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Комментарии (2)
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SoLoMoN1607 (N .K)
16.01.2022 в 20:47
Та где же он ее мог получить? Все же в отпуске были! На тазике оливье подскользнулся?Или в селедку под шубой подкатился?
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+1
0
Savage0059 (Kyiv)
16.01.2022 в 20:40
Тут уже в церковь не поможет, тут в синагогу нужно...
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0
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