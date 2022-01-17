(Анти) Герой футбольного дня. Владимир Костевич

У парня есть плюсы. Аналитики характеризуют его как футболиста "креативного и агрессивного в атаках. Склонен принимать смелые решения. С удовольствием применяет индивидуальные действия, пытаясь переиграть соперника на дриблинге. Часто бьет по воротам с неочевидных позиций".

В его профиле сразу четыре компонента развиты более чем на 60 процентов (игра в контратаках, игра во время прессинга, навесы, цепкость). Еще есть характеристики с более чем 55-процентной "прокачанностью". А количество качеств, которые не на нуле, характеризует Костевича как игрока довольно разностороннего. Но ведь это все теория.

Игровые характеристики Владимира Костевича / скриншот - InStat

Теория, которая к сегодняшней реальности непричастна. Костевич не играет. В последний раз он появлялся на поле в официальном поединке более полутора лет назад – 12.07.2020. Когда еще выступал за познанский "Лех". После возвращения в Украину у него только простой. Прежде всего – из-за травм.

Хотя в "Динамо" он не играл бы даже при идеальном здоровье. Это вообще странный трансфер. Похоже, кто-то из киевских менеджеров "отмаливал" грехи прошлого, когда не удалось подписать Костевича из "Карпат" в 2017-м году (футболист тогда выбрал заграницу). Мол, тогда не перешел – нате вам сейчас. Это как ретро-вечеринка для фешенебельного общества. Прикольно, но только на один раз.

Аренда в "Рух" была правильным решением для всех сторон сделки, однако за полгода во Львове Костевич всего-навсего дважды попадал в заявку. Без игровых минут. Здесь уже сетовать следует именно на травмы. Они не позволили ему расправить плечи в первой части сезона, не позволят это сделать весной. И уже все равно, в каком там из клубов будет формально числиться Владимир Костевич.

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Обидно, ведь игрок в расцвете сил (29) и с таким талантом мог бы претендовать на место в составе сборной Украины. Но вместо этого – вечно травмированный проблемный защитник, который нигде, кроме "Карпат" и польского "Леха", себя не проявлял. И если бы не формальное пребывание в киевском "Динамо", не было бы ни одного в карьере титула.

Обычно трудности закаляют характер. Но у Костевича их так много, что могут окончательно сломать.