Днепр-1 назвал четырех из семи спарринг-партнеров на турецких сборах

" Днепр-1 " огласил предварительные планы команды на зимнюю подготовку в Турции.

Первый зарубежный сбор днепрян пройдет в Турции с 23 января по 6 февраля, второй состоится 9-23 февраля.

Во время первой части подготовки запланированы спарринги с болгарским "Берое" (28 января), черногорским "Дечичем" (4 февраля) и пока что неназванным соперником (5 февраля).

На втором сборе планируется два насыщенных игровых дня, во время которых "Днепр-1" сыграет по два матча. 12 февраля состоятся спарринги с чемпионом Беларуси "Шахтером" (Солигорск) и чемпионом Боснии "Борацом" (Баня-Лука). На 18 февраля соперники уточняются.