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Днепр-1 назвал четырех из семи спарринг-партнеров на турецких сборах
Планы днепрян стали проясняться
scdnipro1.com.ua
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Первый зарубежный сбор днепрян пройдет в Турции с 23 января по 6 февраля, второй состоится 9-23 февраля.
Во время первой части подготовки запланированы спарринги с болгарским "Берое" (28 января), черногорским "Дечичем" (4 февраля) и пока что неназванным соперником (5 февраля).
На втором сборе планируется два насыщенных игровых дня, во время которых "Днепр-1" сыграет по два матча. 12 февраля состоятся спарринги с чемпионом Беларуси "Шахтером" (Солигорск) и чемпионом Боснии "Борацом" (Баня-Лука). На 18 февраля соперники уточняются.
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