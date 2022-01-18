  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 назвал четырех из семи спарринг-партнеров на турецких сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 назвал четырех из семи спарринг-партнеров на турецких сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Планы днепрян стали проясняться

Днепр-1 назвал четырех из семи спарринг-партнеров на турецких сборах

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" огласил предварительные планы команды на зимнюю подготовку в Турции.

Первый зарубежный сбор днепрян пройдет в Турции с 23 января по 6 февраля, второй состоится 9-23 февраля.

Во время первой части подготовки запланированы спарринги с болгарским "Берое" (28 января), черногорским "Дечичем" (4 февраля) и пока что неназванным соперником (5 февраля).

На втором сборе планируется два насыщенных игровых дня, во время которых "Днепр-1" сыграет по два матча. 12 февраля состоятся спарринги с чемпионом Беларуси "Шахтером" (Солигорск) и чемпионом Боснии "Борацом" (Баня-Лука). На 18 февраля соперники уточняются.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Stihl Kindermann (Gonduras)
18.01.2022 в 18:07
Соперники дно
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...