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Днепр-1 сделал предложение о покупке польского защитника
Днепряне готовы заплатить полмиллиона евро
Фото: slasknet.com/ Автор - Mateusz Porzucek
Правый защитник польского "Шленска" Патрик Янасик заинтересовал одного из лидеров УПЛ этого сезона "Днепра-1", пишет Meczyki.
По данным источника, днепряне уже сделали предложение полякам за переход 24-летнего игрока в размере 400-500 тысяч евро.
Янасик перешел в "Шленск" в 2020 года - его купили в "Одры" за 50 тысяч евро. Контракт защитника с нынешним клубом действует до лета 2024 года. В этом сезоне Патрик отыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Портал Transfermarkt оценивает поляка в 600 тысяч евро.
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