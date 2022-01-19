Днепр-1 сделал предложение о покупке польского защитника

Правый защитник польского "Шленска" Патрик Янасик заинтересовал одного из лидеров УПЛ этого сезона "Днепра-1", пишет Meczyki.

По данным источника, днепряне уже сделали предложение полякам за переход 24-летнего игрока в размере 400-500 тысяч евро.

Янасик перешел в "Шленск" в 2020 года - его купили в "Одры" за 50 тысяч евро. Контракт защитника с нынешним клубом действует до лета 2024 года. В этом сезоне Патрик отыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает поляка в 600 тысяч евро.