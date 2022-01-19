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Днепр-1 сделал предложение о покупке польского защитника

Премьер-лига
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Днепряне готовы заплатить полмиллиона евро

Днепр-1 сделал предложение о покупке польского защитника

Фото: slasknet.com/ Автор - Mateusz Porzucek

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Правый защитник польского "Шленска" Патрик Янасик заинтересовал одного из лидеров УПЛ этого сезона "Днепра-1", пишет Meczyki.

По данным источника, днепряне уже сделали предложение полякам за переход 24-летнего игрока в размере 400-500 тысяч евро.

Янасик перешел в "Шленск" в 2020 года - его купили в "Одры" за 50 тысяч евро. Контракт защитника с нынешним клубом действует до лета 2024 года. В этом сезоне Патрик отыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает поляка в 600 тысяч евро.

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В статье: Шленск (Вроцлав) СК Днепр-1 Патрик Янасик
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Источник:
Meczyki

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