Очередной разгром. Динамо – Расинг Унион 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор второго товарищеского матча "Динамо" на сборах в Испании, в котором киевляне встречались с командой из Люксембурга "Расингом". Подопечные Луческу еще до перерыва отличились в воротах соперника трижды – слишком много им позволял оппонент вблизи своих владений. А уже во втором тайме счет 4:0 сделал 19-летний полузащитник Владимир Бражко, обворовав игроков "Расинга" во время их розыгрыша атаки от собственных ворот.

"Динамо" (Киев, Украина) – "Расинг Унион" (Люксембург) 4:0

Голы: Кулач 23, Вербич 35, Цыганков 37, Бражко 64