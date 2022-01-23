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Очередной разгром. Динамо – Расинг Унион 4:0. Видео голов и обзор матча
Три мяча были забиты еще до перерыва
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор второго товарищеского матча "Динамо" на сборах в Испании, в котором киевляне встречались с командой из Люксембурга "Расингом". Подопечные Луческу еще до перерыва отличились в воротах соперника трижды – слишком много им позволял оппонент вблизи своих владений. А уже во втором тайме счет 4:0 сделал 19-летний полузащитник Владимир Бражко, обворовав игроков "Расинга" во время их розыгрыша атаки от собственных ворот.
"Динамо" (Киев, Украина) – "Расинг Унион" (Люксембург) 4:0
Голы: Кулач 23, Вербич 35, Цыганков 37, Бражко 64
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