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Директор Александрии: За эти полгода вижу прогресс команды под руководством Гуры
Команда показывает неплохие результаты
Фото: fco.com.ua
Директор "
"Мне кажется, что полгода - слишком малое время для оценки деятельности тренера. Команды строятся и формируются как минимум сезон. За это время им надо сыграться и прийти к тому, что хочет главный тренер.
За эти полгода я вижу прогресс и вижу, что команда понимает идеи Юрия Гуры. А он, я знаю, хочет больше играть в атаку и через пас. Но до этого надо дойти. Это не делается за одно мгновение. Думаю, что у него все получится", — сказал Китаев.
Напомним, что осеннюю часть сезона "Александрия" завершила на 6-м месте в УПЛ, имея в активе 26 очков.
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