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Директор Александрии: За эти полгода вижу прогресс команды под руководством Гуры

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда показывает неплохие результаты

Директор Александрии: За эти полгода вижу прогресс команды под руководством Гуры

Фото: fco.com.ua

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал результаты команды под руководством Юрия Гуры, который летом прошлого года сменил Владимира Шарана на посту главного тренера.

"Мне кажется, что полгода - слишком малое время для оценки деятельности тренера. Команды строятся и формируются как минимум сезон. За это время им надо сыграться и прийти к тому, что хочет главный тренер.

За эти полгода я вижу прогресс и вижу, что команда понимает идеи Юрия Гуры. А он, я знаю, хочет больше играть в атаку и через пас. Но до этого надо дойти. Это не делается за одно мгновение. Думаю, что у него все получится", — сказал Китаев.

Напомним, что осеннюю часть сезона "Александрия" завершила на 6-м месте в УПЛ, имея в активе 26 очков.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.01.2022 в 17:46
Гура имеет норм состав на сегодняшний день, чтобы улучшить свой результат! Борьба будет серьёзная за третье место, вод только это все до попадания в еврокубки.......
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