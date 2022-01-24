Источник: Шахтер рассматривает вариант с натурализацией Алана Патрика

Донецкий " Шахтер " рассматривает вариант с натурализацией бразильского полузащитника Алана Патрика. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.

Патрик прожил в Украине достаточное количество времени, чтобы получить украинское гражданство.

Данный вариант "горняки" хотят провернуть, чтобы команде проще было обходить лимит на легионеров.

Напомним, что 30-летний хавбек играет за "горняков" с июня 2015 года (фактически, с января 2017-го, так как 1,5 года провел в аренде в "Фламенго"), и за это время сыграл за "Шахтер" 178 матчей (26 голов и 35 ассистов).