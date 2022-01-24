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Источник: Шахтер рассматривает вариант с натурализацией Алана Патрика
У горняков снова проблемы с лимитом на легионеров
shakhtar.com
Донецкий "
Патрик прожил в Украине достаточное количество времени, чтобы получить украинское гражданство.
Данный вариант "горняки" хотят провернуть, чтобы команде проще было обходить лимит на легионеров.
Напомним, что 30-летний хавбек играет за "горняков" с июня 2015 года (фактически, с января 2017-го, так как 1,5 года провел в аренде в "Фламенго"), и за это время сыграл за "Шахтер" 178 матчей (26 голов и 35 ассистов).
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