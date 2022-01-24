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Источник: Шахтер рассматривает вариант с натурализацией Алана Патрика

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

У горняков снова проблемы с лимитом на легионеров

Источник: Шахтер рассматривает вариант с натурализацией Алана Патрика

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" рассматривает вариант с натурализацией бразильского полузащитника Алана Патрика. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.

Патрик прожил в Украине достаточное количество времени, чтобы получить украинское гражданство.

Данный вариант "горняки" хотят провернуть, чтобы команде проще было обходить лимит на легионеров.

Напомним, что 30-летний хавбек играет за "горняков" с июня 2015 года (фактически, с января 2017-го, так как 1,5 года провел в аренде в "Фламенго"), и за это время сыграл за "Шахтер" 178 матчей (26 голов и 35 ассистов).

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В статье: Алан Патрик Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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Dnepr-75 (Днiпро)
24.01.2022 в 20:11
Педриньо натурализовать,чтоб был свой натуральный...
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0
0
efim423 (odessa)
24.01.2022 в 20:09
только если у ахметки забрать гражданство вместе с награбленным
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.01.2022 в 20:06
гнать его нах
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0
-1
SoLoMoN1607 (N .K)
24.01.2022 в 20:00
Ну вот и вся песня а зачем же своих парней выращивать лучше сделать гражданство парочке папуасов и все лимит решен , если это правда то полный пиз..ец) Это реально убого!!
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+3
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.01.2022 в 19:56
...И сразу выпустит коммюнике, что это обусловлено интересами сборной
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+2
-1


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