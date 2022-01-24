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Мораес: Уже прекрасно понимаем, какой стиль игры от нас требует Де Дзерби

Премьер-лига
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Шахтер провел свой первый спарринг на зимних сборах

Мораес: Уже прекрасно понимаем, какой стиль игры от нас требует Де Дзерби

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о победе над "Вольфсбергером" (4:1) в первом контрольном поединке команды на сборах в Турции и своей физической форме

– Мы счастливы! Это первая игра на сборах, и очень важно начать с победы. "Шахтер" всегда пытается это делать.

– Какой была установка Роберто Де Дзерби на матч и удалось ли ее выполнить?

– Так как поединок первый, много времени уделялось тактике и позиционированию. Мы очень много тренируемся и уже прекрасно понимаем, какой стиль игры от нас требует Мистер.

– В 2019 году ты также забил гол "Вольфсбергеру", а сегодня записал себе в актив дубль. В приоритете результат или отработка игровых аспектов?

– Несомненно, нужно отрабатывать некоторые игровые моменты, чтобы в них прибавить. Но мы – "Шахтер", так что думаем о победе в любом матче.

– Как оценишь свои кондиции, приближаешься к оптимальной форме?

– В физическом состоянии еще предстоит во многом прибавить. Я немало работал в отпуске и сейчас тружусь очень усердно, потихоньку возвращаясь в свое нормальное состояние и радуясь результатам.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
25.01.2022 в 00:03
Так сообщите это самому Де Дзерби, пока он, похоже, сам не в курсе дела, что именно от вас хочет.
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