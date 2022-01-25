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Президент Десны: Зарплата за декабрь выплачена. Мы не можем Калитвинцева насильно заставить ее получить

Премьер-лига
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(1 голосов)

Десна подала иск в палату споров

Президент Десны: Зарплата за декабрь выплачена. Мы не можем Калитвинцева насильно заставить ее получить

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал о спорной ситуации с Владиславом Калитвинцевым, который перешел в "Александрию".

"Десна" подала документы в Палату споров. Такой же пакет был отправлен в "Александрию" и Калитвинцеву. Думаю, что в ближайшее время будет рассмотрение данной ситуации и игрок вернется в клуб. Все могут совершить какие-то технические ошибки. Думаю, что этот вопрос решится между клубами. Это не есть большая проблема.

Больше здесь вопрос к футболисту. Почему он поехал подписывать контракт с другой командой, если у него было действующее соглашение с нами? У нас выплачена декабрьская заработная плата всей команде. Просто люди, получается, сами не хотят брать деньги. Мы не можем футболиста насильно заставить получить зарплату. Он должен вернуться в клуб, начать играть и получить свои деньги", — сказал Левин.

Напомним, что Калитвинцев покинул "Десну" из-за долгов по заработной плате, в то время как его контракт действителен до конца сезона.

В то же время, "Александрия" анонсировала желание подписать игрока и даже представила его в качестве потенциального новичка, хотя соглашение с горожанами футболист еще не подписал.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия Владимир Левин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Arthas (Севастополь)
25.01.2022 в 23:01
Тобто зп виплачується не на банківський рахунок футболіста, а він має приїхати і отримати її готівкою? Найс практика )))
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