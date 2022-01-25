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Шахтер готов заплатить 10 млн евро за 16-летнего бразильского хавбека
Однако агенты рекомендуют подождать
Mailson Santana - FFC
"
По информации источника, "горняки" готовы предложить за бразильца 10 миллионов евро.
Но при этом уточняется, что агенты, которые представляют интересы украинского клуба в Бразилии, рекомендует подождать.
Все дело в том, что Вендерроски сможет покинуть Бразилию лишь когда ему исполнится 18 лет. В связи с этим посредник не рекомендует заранее переходит к активным действиям, а занять выжидательную позицию - оценить качество выступлений игрока за юношеские команды "Флуминенсе" в ближайшем сезоне.
Ранее сообщалось, что помимо "Шахтера" виды на хавбека имеют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
Напомним, что в марте прошлого года юный футболист подписал первый профессиональный контракт с "Флуминенсе", срок действия которого рассчитан на 5 лет.
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