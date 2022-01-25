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Шахтер готов заплатить 10 млн евро за 16-летнего бразильского хавбека

Премьер-лига
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Однако агенты рекомендуют подождать

Шахтер готов заплатить 10 млн евро за 16-летнего бразильского хавбека

Mailson Santana - FFC

Новина українською

"Шахтер" проявляет активный интерес к 16-летнему центральному атакующему полузащитнику "Флуминенсе" Артуру Вендерроски. Об этом сообщает Netflu.

По информации источника, "горняки" готовы предложить за бразильца 10 миллионов евро.

Но при этом уточняется, что агенты, которые представляют интересы украинского клуба в Бразилии, рекомендует подождать.

Все дело в том, что Вендерроски сможет покинуть Бразилию лишь когда ему исполнится 18 лет. В связи с этим посредник не рекомендует заранее переходит к активным действиям, а занять выжидательную позицию - оценить качество выступлений игрока за юношеские команды "Флуминенсе" в ближайшем сезоне.

Ранее сообщалось, что помимо "Шахтера" виды на хавбека имеют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Напомним, что в марте прошлого года юный футболист подписал первый профессиональный контракт с "Флуминенсе", срок действия которого рассчитан на 5 лет.

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В статье: Шахтер (Донецк) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Артур Вендерроски
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Источник:
Netflu

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