Александрия расторгла контракт с 22-летним нападающим

"Александрия" объявила о прекращении сотрудничества с нападающим Андреем Новиковым.

Контракт между клубом и футболистом расторгнут по соглашению сторон.

22-летний Новиков дебютировал за состав "Александрии" U-21 в домашнем матче против донецкого "Шахтера" 30 июля 2019 года. Всего в составе "молодежки" провел 38 матчей, забив 12 мячей.

За главную команду александрийцев Андрей дебютировал 14 февраля 2021 в гостевом матче против "Мариуполя". В общем, в чемпионате нападающий провел 12 матчей, забив 1 гол. Также на счету Андрея 1 поединок в Кубке Украины.