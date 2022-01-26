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Александрия расторгла контракт с 22-летним нападающим

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист покинул александрийский клуб

Александрия расторгла контракт с 22-летним нападающим

Фото: ФК Александрия

Новина українською

"Александрия" объявила о прекращении сотрудничества с нападающим Андреем Новиковым.

Контракт между клубом и футболистом расторгнут по соглашению сторон.

22-летний Новиков дебютировал за состав "Александрии" U-21 в домашнем матче против донецкого "Шахтера" 30 июля 2019 года. Всего в составе "молодежки" провел 38 матчей, забив 12 мячей.

За главную команду александрийцев Андрей дебютировал 14 февраля 2021 в гостевом матче против "Мариуполя". В общем, в чемпионате нападающий провел 12 матчей, забив 1 гол. Также на счету Андрея 1 поединок в Кубке Украины.

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В статье: ФК Александрия Андрей Новиков
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.01.2022 в 13:55
и куда дальше
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