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Львов подписал экс-защитника Олимпика Драме
После вояжа в США Иссиар вернулся в Украину
instagram.com/lviv.fc
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Соглашение сторон рассчитано до конца сезона.
В Украине защитник известен по выступлениям за "Олимпик", который он покинул летом прошлого года.
После "Олимпика" Драме был на контракте в "Нью-Йорк Ред Булл", где, правда, играл только за вторую команду.
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