Львов подписал экс-защитника Олимпика Драме

" Львов " подписал контракт с 22-летним французским центрбеком Иссиаром Драме.

Соглашение сторон рассчитано до конца сезона.

В Украине защитник известен по выступлениям за "Олимпик", который он покинул летом прошлого года.

После "Олимпика" Драме был на контракте в "Нью-Йорк Ред Булл", где, правда, играл только за вторую команду.