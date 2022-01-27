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Львов подписал экс-защитника Олимпика Драме

Премьер-лига
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После вояжа в США Иссиар вернулся в Украину

Львов подписал экс-защитника Олимпика Драме

instagram.com/lviv.fc

Новина українською

"Львов" подписал контракт с 22-летним французским центрбеком Иссиаром Драме.

Соглашение сторон рассчитано до конца сезона.

В Украине защитник известен по выступлениям за "Олимпик", который он покинул летом прошлого года.

После "Олимпика" Драме был на контракте в "Нью-Йорк Ред Булл", где, правда, играл только за вторую команду.

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В статье: ФК Львов Иссиар Драме
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