Довбику будет сложно перейти в ТОП-клуб. Объясняет медицинская наука

В последнее время вокруг нападающего Днепра-1 Артема Довбика поднимаются волны хайпу по поводу его возможного перехода в один из европейских топ-чемпионатов. Однако в трансферах на миллионы евро взвешивают каждую деталь, кроме статистики забитых мячей и эффектных видео нарезок внимательно изучают медицинскую карту того или иного игрока. Сертифицированный спортивный врач с опытом работы в профессиональном футболе Украины Дмитрий Бабелюк указывает, насколько медицинская история футболиста может повлиять на ход его карьеры.

Несмотря на свой молодой возраст, Артем Довбик уже успел поиграть за границей, а именно в Дании. После успешной весны 2017-го в составе Днепра Артем во время зимнего перерыва пополнил ряды датского Мидтьюлланна, где уже через пол года получил злосчастное повреждение. В августе 2018 года врачи датской команды диагностировали у украинца разрыв передней крестообразной связки, что предусматривало срочное оперативное вмешательство и восстановление длительностью около 6-ти месяцев.

Эта травма довольно сильно повлияет на датский отрезок карьеры игрока, ведь после он был отправлен в аренду в Сеннерйюск, где хоть и провел 23 матча, но отличился всего 4 раза, а затем безуспешно вернулся обратно в Мидтьюлланн, где проявить себя так и не. смог. Финалом этого, не слишком успешного, но очень ценного в плане опыта, вояжа стало возвращение в родной Днепр. Причиной провала европейского этапа карьеры считалась та самая злосчастная травма «крестов».

Фото - Getty Images

Сегодня мало кто догадывается, что тогдашнее повреждение крестообразной связки может сыграть ключевую роль в будущей карьере игрока. Медицинские штабы в европейских топ-клубах играют роль неких риск -менеджеров в отношении трансферов новых игроков. Все, что от них нужно боссам клуба, это оценить риски приобретения того или иного игрока. Врачи и физиотерапевты должны с помощью всех доступных им средств понять, насколько рискованна данная покупка в перспективе будущего травматизма.

Как мы знаем, современная медицина работает в области науки, руководствующейся принятием важных медицинских решений. Так вот, наука относится достаточно скептически к игрокам, которые в юном возрасте перенесли разрыв крестообразной связки. По данным ученых, проанализировавших более 1200 спортсменов до 20 лет, рвавших «кресты», риск получить такую ​​же травму на другой ноге составляет оценивается с вероятностью 1 к 5. Соответствующая статья на сайте National Library of Medicine находится здесь >>>.

Этот материал относится к 4 уровню доказательности, что означает анализ письменных данных и статистической информации, в некоторых аспектах с ними можно спорить.

А вот данные исследования первого и наивысшего уровня доказательности, создатели которого проанализировали все научные статьи на тему разрыва передней крестообразной связи наиболее авторитетных медицинских источников с 1966 по 2015 год, говорят о том, что общий риск рецидива травмы составляет 15%, при чем вероятность связи на той же ноге составляет около 7%, а на противоположной – 8%. Риск получить рецидив спортсменам до 25 лет (именно в эту когорту входит Довбик) составляет 21%. Если же спортсмен полностью вернулся к активным занятиям спортом, но имеет в своей истории разрыв «крестов» до 25 лет, то риск рецидива или повреждение связки на противоположном колене все еще составляет 20%. В свою очередь риск получить третий разрыв после двух имеющихся для игроков младше 25 лет составляет уже 23%. [Деталі здесь >>>]

Таким образом, говоря языком рисков, существует примерно 20%, что трансфер Артема Довбика для топового европейского клуба может обернуться большой медицинской проблемой, дополнительными финансовыми затратами и потерей игрока на длительный период. Учитывая, какой длинны шорт-листы европейских клубов по всем позициям, скорее всего, там найдется кто-нибудь, у кого этот риск медицинский штаб клуба оценит значительно более низкими цифрами.

Конечно, в этой ситуации мы говорим о системном подходе работы клубов, слаженном взаимодействии всех отделов и взаимопонимании, умении и желании планировать и взвешивать финансовые, репутационные и спортивные риски. Конечно, речь идет далеко не обо всех европейских клубах. Можно допустить, что столь яркого игрока как Довбик в своих рядах захотят увидеть клубы Турции или Португалии, или нижнего эшелона Франции, Италии или Испании, но не стоит ожидать появления игрока с такой медицинской историей в составе грандов топовых европейских чемпионатов, где следят за финансовой ведомостью и умеют просчитывать риски.

Днепр-1 вообще уникальный клуб, ведь на сегодняшний день лидером команды является не только Довбик с разрывом «крестов» в истории, но и Александр Пихаленок, у которого такая же история с таким же диагнозом. Воспитанник Шахтера в 2019 разорвал переднюю крестообразную связку, после чего долго восстанавливался. Скорее всего, именно этот факт приоткрывает занавес на постоянный вопрос: «Почему так легко донецкий клуб отпустил такого перспективного и талантливого футболиста?». Медицинская наука все чаще влияет на судьбоносные решения по футболу, ведь очень сложно спорить с тем, что доказано миллионами случаев и выведено в достоверные статистические данные.

Фото - СК "Днепр-1"

В свою очередь, Днепр-1 оказался в довольно интересной ситуации, при которой им будет легко удержать своих лидеров и спокойно строить вокруг них команду, ведь если покупатели на этих игроков и будут появляться, то явно не топового эшелона европейских чемпионатов. Но в голове они постоянно должны держать эти риски и понимать, что роль ключевых фигур игроков с такой медицинской историей может обернуться серьезными проблемами в каком-либо из сезонов.