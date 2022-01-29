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Металлист 1925 сыграл в нулевую ничью с аутсайдером турецкой Суперлиги
Турецкие сборы в разгаре
ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен
Команда Валерия Кривенцова провели товарищеский матч против турецкого "Антальяспора". Харьковчане не сумели поразить ворота соперника, но и сами не пропустили.
29 января 2022 г. Белек, комплекс "Papillon Sports Center".
"Металлист 1925" - "Антальяспор" - 0:0
"Металлист 1925": Сидоренко (к) (Шелихов 61), Жичиков (Капинус 61), Кверквелия (Потемков Ю. 61), Ченбай (Дуруэке 61), Эмере (игрок на просмотре 61), Безуглый (Кравченко 61), Русин Коваленко И.), Габелок (Фабиньо 61), Криськив (Задерака 61), Ременюк (Батюшин 61), Марлисон (Островский 61)
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