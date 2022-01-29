Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо и Сампдория согласовали финансовые вопросы по Супряге
Аренда с правом выкупа
Фото: ФК Динамо Киев
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга все ближе к переходу в чемпионат Италии.
Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что руководство "бело-синих" и боссы "Сампдории" согласовали трансферные детали по молодому форварду.
Генуэзцы возьмут 21-летнего Супрягу в аренду за 0,5 миллиона евро и будут иметь опцию выкупа Владислава за 7,5 млн евро.
В текущем сезоне во всех турнирах Супряга провел 6 матчей, результативными действиями не отметился
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twiiter Nicolò Schira
Популярное сейчас
- Коноплянка договорился о контракте с новым клубом - источник
- Барти побеждает Коллинс в финале Australian Open
- Мариуполь не проиграл Шахтёру, Буде/Глимт не проиграл и Динамо. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Суркис: В пятницу президент Сампдории давал за Супрягу одни условия, а в понедельник - только половину
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.01.2022 в 22:01
Ответить
0
0
pyvovarchyk (Львів)
29.01.2022 в 21:58
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...