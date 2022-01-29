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Динамо и Сампдория согласовали финансовые вопросы по Супряге

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Аренда с правом выкупа

Динамо и Сампдория согласовали финансовые вопросы по Супряге

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга все ближе к переходу в чемпионат Италии.

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что руководство "бело-синих" и боссы "Сампдории" согласовали трансферные детали по молодому форварду.

Генуэзцы возьмут 21-летнего Супрягу в аренду за 0,5 миллиона евро и будут иметь опцию выкупа Владислава за 7,5 млн евро.

В текущем сезоне во всех турнирах Супряга провел 6 матчей, результативными действиями не отметился

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Twiiter Nicolò Schira

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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.01.2022 в 22:01
Завтра виявиться що це фейк
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pyvovarchyk (Львів)
29.01.2022 в 21:58
в Понеділок дадуть в два рази менше
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