Динамо и Сампдория согласовали финансовые вопросы по Супряге

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга все ближе к переходу в чемпионат Италии.

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что руководство "бело-синих" и боссы "Сампдории" согласовали трансферные детали по молодому форварду.

Генуэзцы возьмут 21-летнего Супрягу в аренду за 0,5 миллиона евро и будут иметь опцию выкупа Владислава за 7,5 млн евро.

В текущем сезоне во всех турнирах Супряга провел 6 матчей, результативными действиями не отметился