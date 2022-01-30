  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент Довбика: Интерес к Артему со стороны Торино соответствует действительности
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Довбика: Интерес к Артему со стороны Торино соответствует действительности

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Специалист поделился информацией

Агент Довбика: Интерес к Артему со стороны Торино соответствует действительности

Фото: Днепр-1

Новина українською

Агент нападающего "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал об интересе к игроку со стороны иностранных клубов:

‒ Прежде всего, вопрос: насколько правдиво последнее сообщение из "Галатасарая"?

‒ Хочу сейчас закончить все эти спекуляции насчет возможного перехода Артема в турецкий чемпионат. Действительно, фактически все турецкие гранды за последний год обозначили свой интерес к Довбику.

У нас сложились хорошие отношения с менеджментом этих клубов, мы с "Днепром-1" знаем об их интересе. Но на данном этапе никакого перехода в Суперлигу не может быть.

‒ А где сейчас сам Артем?

‒ В Турции. Но не на переговорах, а на сборах с СК "Днепр-1" Артем полон желания помочь своей нынешней команде в решении ее турнирных задач, ведь сейчас "Днепр-1" является реальным претендентом на медали.

‒ Что стоит за слухами о Турции? Имеют ли они под собой некую почву?

‒ Да. Могу подтвердить, что за последний год Довбиком интересовались "Трабзонспор" "Галатасарай", "Бешикташ" и "Фенербахче". На матчах с участием Артема в Украине присутствовали скауты этих клубов.

Было даже конкретное общение с представителями этих клубов. Однако хотел бы подчеркнуть – сейчас для дальнейшей карьеры игрока мы не рассматриваем это направление.

‒ Были ли в списке интересующихся клубы других чемпионатов?

‒ Да. Могу вам подтвердить, что были клубы из топ-5 европейских лиг.

‒ Например?

‒ Не обо всем могу сейчас сказать, но, например, интерес "Торино", о котором писалось на днях, соответствует действительности.

‒ А сам Артем к чему склоняется?

‒ Довбик – это футболист, у которого на первом месте спортивная мотивация. Он уже играл в западной Европе. Сейчас его мечта – играть в одной из ведущих лиг Европы, тем более, что его результативность на клубном и международном уровне способствуют тому, что такие предложения есть.

И постоянно к нам, как к его представителям, обращаются различные клубы. Но на данный момент, подчеркну это, Довбик в расположении "Днепра-1", – сказал Люндовский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Галатасарай (Стамбул) Торино (Турин) Артем Довбик СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...