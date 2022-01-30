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Агент Довбика: Интерес к Артему со стороны Торино соответствует действительности
Специалист поделился информацией
Фото: Днепр-1
Агент нападающего "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал об интересе к игроку со стороны иностранных клубов:
‒ Прежде всего, вопрос: насколько правдиво последнее сообщение из "Галатасарая"?
‒ Хочу сейчас закончить все эти спекуляции насчет возможного перехода Артема в турецкий чемпионат. Действительно, фактически все турецкие гранды за последний год обозначили свой интерес к Довбику.
У нас сложились хорошие отношения с менеджментом этих клубов, мы с "Днепром-1" знаем об их интересе. Но на данном этапе никакого перехода в Суперлигу не может быть.
‒ А где сейчас сам Артем?
‒ В Турции. Но не на переговорах, а на сборах с СК "Днепр-1" Артем полон желания помочь своей нынешней команде в решении ее турнирных задач, ведь сейчас "Днепр-1" является реальным претендентом на медали.
‒ Что стоит за слухами о Турции? Имеют ли они под собой некую почву?
‒ Да. Могу подтвердить, что за последний год Довбиком интересовались "Трабзонспор" "Галатасарай", "Бешикташ" и "Фенербахче". На матчах с участием Артема в Украине присутствовали скауты этих клубов.
Было даже конкретное общение с представителями этих клубов. Однако хотел бы подчеркнуть – сейчас для дальнейшей карьеры игрока мы не рассматриваем это направление.
‒ Были ли в списке интересующихся клубы других чемпионатов?
‒ Да. Могу вам подтвердить, что были клубы из топ-5 европейских лиг.
‒ Например?
‒ Не обо всем могу сейчас сказать, но, например, интерес "Торино", о котором писалось на днях, соответствует действительности.
‒ А сам Артем к чему склоняется?
‒ Довбик – это футболист, у которого на первом месте спортивная мотивация. Он уже играл в западной Европе. Сейчас его мечта – играть в одной из ведущих лиг Европы, тем более, что его результативность на клубном и международном уровне способствуют тому, что такие предложения есть.
И постоянно к нам, как к его представителям, обращаются различные клубы. Но на данный момент, подчеркну это, Довбик в расположении "Днепра-1", – сказал Люндовский.
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