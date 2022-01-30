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Супряга прошел медосмотр в Киеве перед трансфером в Сампдорию

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Клубы обмениваются документами

Супряга прошел медосмотр в Киеве перед трансфером в Сампдорию

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга скоро станет игроком "Сампдории". Об этом сообщае итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Украинец уже прошел медосмотр в Киеве перед вылетом в Италию. В данный момент "бело-синие" и генуэзский клуб обмениваются документами для окончательного оформления трансфера.

Владислав переходит в "Сампдорию" на правах аренды, которая будет рассчитана на 1,5 года. Итальянцы будут иметь право выкупа Супряги за 7,5 миллионов евро.

В текущем сезоне во всех турнирах 21-летний нападающий принял участие в 6 поединках, в которых результативными действиями не отмечался.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Gianluca di Marzio

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Комментарии (2)
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kravaserega (Kyiv)
30.01.2022 в 21:32
Походу факс починили
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Будєм разбіратся (Київ)
30.01.2022 в 21:27
Редактори, не так страшно що ви даєте текст з опечатками, як те що видаляєте коментарі коли вам на це вказують. Не соромно?
Ответить
0
0


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