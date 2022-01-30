Супряга прошел медосмотр в Киеве перед трансфером в Сампдорию

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга скоро станет игроком "Сампдории". Об этом сообщае итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Украинец уже прошел медосмотр в Киеве перед вылетом в Италию. В данный момент "бело-синие" и генуэзский клуб обмениваются документами для окончательного оформления трансфера.

Владислав переходит в "Сампдорию" на правах аренды, которая будет рассчитана на 1,5 года. Итальянцы будут иметь право выкупа Супряги за 7,5 миллионов евро.

В текущем сезоне во всех турнирах 21-летний нападающий принял участие в 6 поединках, в которых результативными действиями не отмечался.