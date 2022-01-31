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Заря - Спартак Суботица: смотреть онлайн, видеотрансляция
Уже сегодня луганчане завершат первый сбор
Фото: ФК Заря
Контрольный матч, 31.01.2022
"Заря" 16:00 "Спартак" (Суботица)
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