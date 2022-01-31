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Металлист 1925 отдал в аренду в Австрию 19-летнего защитника
Амар Квакич до конца сезона будет играть во Второй Бундеслиге
Floridsdorfer Athletiksport-Club
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Аренда рассчитана до конца текущего сезона.
В текущем сезоне Квакич провел за харьковчан только два официальных матча за основную команду и пять за юношеский состав.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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