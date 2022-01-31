Металлист 1925 отдал в аренду в Австрию 19-летнего защитника

" Металлист 1925 " отдал в аренду в ФК "Флоридсдорфер" (Вторая австрийская Бундеслига) 19-летнего боснийского защитника Амара Квакича.

Аренда рассчитана до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Квакич провел за харьковчан только два официальных матча за основную команду и пять за юношеский состав.