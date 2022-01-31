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Металлист 1925 отдал в аренду в Австрию 19-летнего защитника

Премьер-лига
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Амар Квакич до конца сезона будет играть во Второй Бундеслиге

Металлист 1925 отдал в аренду в Австрию 19-летнего защитника

Floridsdorfer Athletiksport-Club

Новина українською

"Металлист 1925" отдал в аренду в ФК "Флоридсдорфер" (Вторая австрийская Бундеслига) 19-летнего боснийского защитника Амара Квакича.

Аренда рассчитана до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Квакич провел за харьковчан только два официальных матча за основную команду и пять за юношеский состав.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Амар Квакич
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