Рух прекратил сотрудничество с опытным украинским голкипером

Львовский " Рух " объявил о прекращении сотрудничества с 35-летним украинским голкипером Александром Бандурой.

Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон.

Бандура присоединился к "желто-черным" в начале 2020 года, когда "Рух" выступал еще в Первой лиге. Всего за "желто-черных" голкипер сыграл в 30 матчах, почти треть из которых отстоял "на ноль".