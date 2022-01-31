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Рух прекратил сотрудничество с опытным украинским голкипером

Премьер-лига
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Александр Бандура покинул львовскую команду

Рух прекратил сотрудничество с опытным украинским голкипером

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" объявил о прекращении сотрудничества с 35-летним украинским голкипером Александром Бандурой.

Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон.

Бандура присоединился к "желто-черным" в начале 2020 года, когда "Рух" выступал еще в Первой лиге. Всего за "желто-черных" голкипер сыграл в 30 матчах, почти треть из которых отстоял "на ноль".

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В статье: Александр Бандура Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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