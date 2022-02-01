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Черноморец подписал бразильского хавбека Витебска
Плюс один для Григорчука
Фото: ФК Витебск
Состав одесского "Черноморца" пополнил бразильский полузащитник Вандерсон Мараньян. Об этом сообщает официальный телеграм-канал "моряков".
Ранее хавбек играл за белорусский клуб "Витебск", в составе которого последние четыре года. С одесситами он подписал двухлетний контракт.
Сейчас новичок присоединился к "Черноморцу" на сборах в Турции. Ранее команду Григорчука покинули некоторые
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