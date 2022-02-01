Черноморец подписал бразильского хавбека Витебска

Состав одесского "Черноморца" пополнил бразильский полузащитник Вандерсон Мараньян. Об этом сообщает официальный телеграм-канал "моряков".

Ранее хавбек играл за белорусский клуб "Витебск", в составе которого последние четыре года. С одесситами он подписал двухлетний контракт.