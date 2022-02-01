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Черноморец подписал бразильского хавбека Витебска

Премьер-лига
(1 голосов)

Плюс один для Григорчука

Черноморец подписал бразильского хавбека Витебска

Фото: ФК Витебск

UA-Футбол
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Состав одесского "Черноморца" пополнил бразильский полузащитник Вандерсон Мараньян. Об этом сообщает официальный телеграм-канал "моряков".

Ранее хавбек играл за белорусский клуб "Витебск", в составе которого последние четыре года. С одесситами он подписал двухлетний контракт.

Сейчас новичок присоединился к "Черноморцу" на сборах в Турции. Ранее команду Григорчука покинули некоторые арендованные футболисты.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Витебск
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