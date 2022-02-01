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Черноморец взял на просмотр в Турцию украинского голкипера

Премьер-лига
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Тренерский штаб Романа Григорчука продолжает поиски вратаря

Черноморец взял на просмотр в Турцию украинского голкипера

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

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Вместо не подошедших после первого турецкого сбора вратарей Владислава Кучерука, Владимира Крынского и Филипа Василя одесский "Черноморец" пригласил нового кандидата.

Им стал 21-летний страж ворот Артем Малыш, который в конце ноября расторг контракт с "Ингульцом".

Перспективный голкипер, игравший за резервистов команды из Петрово в осенней части нынешнего чемпионата, находится в расположении "моряков" в Белеке. Тренерский штаб "Черноморца" намерен проверить его в деле в играх стартующего через два дня турнира Winter Cup 2022.

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В статье: Черноморец (Одесса) Артем Малыш
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