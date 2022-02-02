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Верес - Спартак Суботица: смотреть онлайн, видетрансляция
Коллектив Вирта против представителя Сербии
Фото: ФК Верес
Контрольный матч, 02.02.2022
"Верес" 17:30 "Спартак" (Суботица)
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