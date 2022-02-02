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Ставка на опыт. Минай представил первых зимних новичков

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападение и вратарская линия

Ставка на опыт. Минай представил первых зимних новичков

фото - Рух

UA-Футбол
Новина українською

Два зимних трансфера провернул закарпатский "Минай". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новичками команды стали опытный кипер Александр Бандура, а также 31-летний форвард Юрий Коломоец. Первый не так давно покинул состав "Руха", второй в первой половине сезона защищал цвета "Полесья".

Оба футболиста присоединились к команде на зимних сборах в Турции. Стоит отметить, что сроки или детали контрактов остаются неизвестными.

По итогам первой части сезона "Минай" идет на 15-м месте в УПЛ. Зимой их возглавил Владимир Шаран.

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В статье: Александр Бандура Юрий Коломоец ФК Минай
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.02.2022 в 12:41
Головне - закупити побільше консервів для Тунця.
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alex.belogubko (одесса)
02.02.2022 в 12:26
денег нет а они едут в Турцию
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Stihl Kindermann (Gonduras)
02.02.2022 в 11:47
Как раз к 1ой Лиге усиление супер
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