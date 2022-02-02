Ставка на опыт. Минай представил первых зимних новичков

Два зимних трансфера провернул закарпатский "Минай". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новичками команды стали опытный кипер Александр Бандура, а также 31-летний форвард Юрий Коломоец. Первый не так давно покинул состав "Руха", второй в первой половине сезона защищал цвета "Полесья".

Оба футболиста присоединились к команде на зимних сборах в Турции. Стоит отметить, что сроки или детали контрактов остаются неизвестными.

По итогам первой части сезона "Минай" идет на 15-м месте в УПЛ. Зимой их возглавил Владимир Шаран.