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Ставка на опыт. Минай представил первых зимних новичков
Нападение и вратарская линия
фото - Рух
Два зимних трансфера провернул закарпатский "Минай". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новичками команды стали опытный кипер Александр Бандура, а также 31-летний форвард Юрий Коломоец. Первый не так давно покинул состав "Руха", второй в первой половине сезона защищал цвета "Полесья".
Оба футболиста присоединились к команде на зимних сборах в Турции. Стоит отметить, что сроки или детали контрактов остаются неизвестными.
По итогам первой части сезона "Минай" идет на 15-м месте в УПЛ. Зимой их возглавил Владимир Шаран.
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