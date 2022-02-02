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Погода сорвала спарринг Мариуполя, но азовцы договорились о дополнительном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

В четверг азовцы сыграют с самым титулованным клубом Боснии и Герцеговины

Погода сорвала спарринг Мариуполя, но азовцы договорились о дополнительном матче

fcmariupol.com

Новина українською

В среду, 2 февраля, "Мариуполь" на сборах в Турции должен был провести контрольный матч против команды "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины.

Однако поединок не состоялся из-за плохих погодных условий. Непрекращающиеся дожди сделали футбольные поля непригодными для проведения игр и команды приняли решение отменить встречу.

Тем не менее, азовцы договорились о дополнительном спарринге. Завтра, 3 февраля, команда Остапа Маркевича проведет игру с другой командой из Боснии и Герцеговины – "Сараево". Матч запланирован на 16:30 по киевскому времени.

"Сараево" — самая титулованная команда страны. В активе "бордовых" две победы в чемпионате Югославии (1967, 1985) и 5 триумфов в первенстве Боснии и Герцеговины (1999, 2007, 2015, 2019, 2020). На зимнюю паузу соперник азовцев ушел на 5-м месте (19 игр, 8 побед, 4 ничьих, 7 поражений, мячи 18:16, очки — 28).

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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