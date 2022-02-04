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Все еще без побед. Металлист 1925 снова проиграл на сборах

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Проиграли сербам

Все еще без побед. Металлист 1925 снова проиграл на сборах

metalist1925.com

Новина українською

Харьковский Металлист 1925 провел свой очередной спарринг на сборе в Турции.

Сегодня (4 февраля) харьковчане сыграли с сербским Пролетером.

И снова обошлось без побед – 1:2 в пользу сербов.

Харьковчане открыли счет, забив быстрый гол, однако сербы после перерыва выглядели лучше и закономерно вырвали победу.

1:2, очередное поражение Металлиста 1925

Металлист 1925 - Пролетер - 1:2

Голы: Жичиков 10 – Нинкович 55, с пенальти

Металлист 1925: Сидоренко (к), Жичиков (Ченбай 70), Кверквелия (Ткачук 70), Потомков Ю. (Шершень 70), Капинус, Батюшин (Задерака 70), Русин (Крыскив 70), Ременюк, Габелок (Фабиньо 70), Безуглый, Марлисон (Островский 70)

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.02.2022 в 23:24
М 1925 имеет шанс играть в переходных играх
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