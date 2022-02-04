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Все еще без побед. Металлист 1925 снова проиграл на сборах
Проиграли сербам
metalist1925.com
Харьковский
Сегодня (4 февраля) харьковчане сыграли с сербским Пролетером.
И снова обошлось без побед – 1:2 в пользу сербов.
Харьковчане открыли счет, забив быстрый гол, однако сербы после перерыва выглядели лучше и закономерно вырвали победу.
1:2, очередное поражение Металлиста 1925
Металлист 1925 - Пролетер - 1:2
Голы: Жичиков 10 – Нинкович 55, с пенальти
Металлист 1925: Сидоренко (к), Жичиков (Ченбай 70), Кверквелия (Ткачук 70), Потомков Ю. (Шершень 70), Капинус, Батюшин (Задерака 70), Русин (Крыскив 70), Ременюк, Габелок (Фабиньо 70), Безуглый, Марлисон (Островский 70)
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