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Супряга: Луческу сказал мне, чтобы я больше не возвращался в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще пожелал удачи

Супряга: Луческу сказал мне, чтобы я больше не возвращался в Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Новичок "Сампдории" Владислав Супряга поделился прощанием со своим бывшим наставником Мирчей Луческу:

– Какими словами с тобой попрощался Луческу?

– Мы с ним очень хорошо пообщались и попрощались. Он сказал мне, чтобы я сюда больше не возвращался.

Он пожелал мне удачи и сказал, чтобы больше работал и не упускал своего шанса. Я очень благодарен ему за все, что он сделал для меня. Я вырос как игрок и личность. Буду всю жизнь ему благодарен за это”, - сказал Супряга.

Отметим, что Владислав провел полтора сезона под руководством Луческу. Всего в активе украинца 37 матчей (3 гола + 5 ассистов) под опекой румынского специалиста, правда в среднем нападающий проводил на поле 49 минут.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (3)
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fato27
05.02.2022 в 15:04
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Acsakal (Kharkiv)
05.02.2022 в 14:57
Ну все і так зрозуміло. "Зростай далі", де хочеш. Хоча зростання вже давно зупинилося. Або хлоп не розуміє, над чим йому потрібно працювати, або йому все по барабану.
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avatar
Цап-царап (Харків)
05.02.2022 в 14:56
А пинка под зад не дал, с этими словами?..
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