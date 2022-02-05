Супряга: Луческу сказал мне, чтобы я больше не возвращался в Динамо

Новичок "Сампдории" Владислав Супряга поделился прощанием со своим бывшим наставником Мирчей Луческу:

“ – Какими словами с тобой попрощался Луческу?

– Мы с ним очень хорошо пообщались и попрощались. Он сказал мне, чтобы я сюда больше не возвращался.

Он пожелал мне удачи и сказал, чтобы больше работал и не упускал своего шанса. Я очень благодарен ему за все, что он сделал для меня. Я вырос как игрок и личность. Буду всю жизнь ему благодарен за это”, - сказал Супряга.