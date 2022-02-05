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Супряга: Луческу сказал мне, чтобы я больше не возвращался в Динамо
А еще пожелал удачи
Фото: ФК Динамо Киев
Новичок "Сампдории" Владислав Супряга поделился прощанием со своим бывшим наставником Мирчей Луческу:
“ – Какими словами с тобой попрощался Луческу?
– Мы с ним очень хорошо пообщались и попрощались. Он сказал мне, чтобы я сюда больше не возвращался.
Он пожелал мне удачи и сказал, чтобы больше работал и не упускал своего шанса. Я очень благодарен ему за все, что он сделал для меня. Я вырос как игрок и личность. Буду всю жизнь ему благодарен за это”, - сказал Супряга.
Отметим, что Владислав провел полтора сезона под руководством Луческу. Всего в активе украинца 37 матчей (3 гола + 5 ассистов) под опекой румынского специалиста, правда в среднем нападающий проводил на поле 49 минут.
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