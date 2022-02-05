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Днепр-1 завершает первый сбор победой. Видео обзор матча
Три мяча и сухая победа от днепрян
СК "Днепр-1" / Автор неизвестен
Подопечные Игоря Йовичевича завершили первый тренировочный сбор разгромной победой. Сегодня днепряне обыграли середняка чемпионата Сербии. Голами в составе "Днепра-1" отметились Назаренко, Довбик и Гуцуляк.
Контрольный матч.
5 февраля. 15.30 (киевское время). Лара (Турция). Футбольный центр ТСС.
СК "Днепр-1" - "Спартак" (Субботица, Сербия) 3:0 (1:0)
Голы: Назаренко (36), Довбик (48), Гуцуляк (75).
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