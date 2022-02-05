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Днепр-1 завершает первый сбор победой. Видео обзор матча

Премьер-лига
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Три мяча и сухая победа от днепрян

Днепр-1 завершает первый сбор победой. Видео обзор матча

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

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Подопечные Игоря Йовичевича завершили первый тренировочный сбор разгромной победой. Сегодня днепряне обыграли середняка чемпионата Сербии. Голами в составе "Днепра-1" отметились Назаренко, Довбик и Гуцуляк.

Контрольный матч.

5 февраля. 15.30 (киевское время). Лара (Турция). Футбольный центр ТСС.

СК "Днепр-1" - "Спартак" (Субботица, Сербия) 3:0 (1:0)

Голы: Назаренко (36), Довбик (48), Гуцуляк (75).

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В статье: СК Днепр-1 Спартак (Суботица)
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