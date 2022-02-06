Динамо анонсировало спарринг с самым титулованным клубом Грузии

Киевское "Динамо" продолжает свою подготовку к весенней части сезона. "Бело-синие" анонсировали спарринг с действующим наиболее титулованным клубом Грузии "Динамо" Тбилиси.

Матч состоится во вторник, 8 февраля, в 16:00. Место проведения классическое для текущего турецкого собрания: арена "Mardan Stadium".

Отметим, что в Грузии чемпионат проходит по системе весна-осень. В прошлом розыгрыше первенства "Динамо" Тбилиси заняло второе место, уступив пять очков тезкам "Динамо" Батуми.

Напомним, что тбилиские динамовцы уже встречались этой зимой с украинским клубом, сыграв в нулевую ничью против “Львова”.

Этот спарринг для подопечных Луческу станет уже третьим во время турецкого собрания. Ранее "бело-синие" обыграли "Лудогорец" (4:1) и "Чукарички" (3:2), а также сыграли вничью с "Левски" (1:1).