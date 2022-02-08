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Еще и пенальти не забили. Александрия на сборах обыграла австрийцев
Матч был непростым, но горожане справились
fco.com.ua
Во вторник, 8 февраля, "
Австрийцы активно начали поединок, больше играя на атаку, однако к середине первого тайма "Александрия" не только выровняла игру, но и открыла счет – отличился Третьяков.
Начало второго тайма также было очень активным – сначала австрийцы отыгрались после подачи углового, а уже через пару минут "Александрия" заработала пенальти, однако Третьяков не сумел переиграть вратаря. Впрочем, сразу же, после углового, "горожане" все-таки забили – отличился Дришлюк.
После этого австрийцы пытались отыграться (времени для этого было достаточно почти весь второй тайм), но поединок так и завершился 2:1 в пользу "горожан".
Следующий товарищеский матч подопечные Юрия Гуры проведут 10 февраля против казахского "Тобола".
"Александрия" - "Капфенберг" 2:1
Голы: Третяьков (24), Дришлюк (49) – (46)
Незабитый пенальти: Третьяков (38, вратарь)
"Александрия": Билык, Мельник, Бабогло, Третьяков (К), Дришлюк, Кожушко, Мустафаев, Одарюк, Сытников, Копина, Устименко
Запасные: Горох, Ермаков, Калюжный, Спинелли, Мирошниченко, Калитвинцев, Костышин, Белошевский, Демченко, Цуриков, Андрейчук, Бондаренко
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