  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Еще и пенальти не забили. Александрия на сборах обыграла австрийцев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще и пенальти не забили. Александрия на сборах обыграла австрийцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч был непростым, но горожане справились

Еще и пенальти не забили. Александрия на сборах обыграла австрийцев

fco.com.ua

Новина українською

Во вторник, 8 февраля, "Александрия" провела свой очередной спарринг на сборах в Турции. Команда Юрия Гуры сыграла с австрийским "Капфенбергом", который выступает во Второй австрийской Бундеслиге.

Австрийцы активно начали поединок, больше играя на атаку, однако к середине первого тайма "Александрия" не только выровняла игру, но и открыла счет – отличился Третьяков.

Начало второго тайма также было очень активным – сначала австрийцы отыгрались после подачи углового, а уже через пару минут "Александрия" заработала пенальти, однако Третьяков не сумел переиграть вратаря. Впрочем, сразу же, после углового, "горожане" все-таки забили – отличился Дришлюк.

После этого австрийцы пытались отыграться (времени для этого было достаточно почти весь второй тайм), но поединок так и завершился 2:1 в пользу "горожан".

Следующий товарищеский матч подопечные Юрия Гуры проведут 10 февраля против казахского "Тобола".

"Александрия" - "Капфенберг" 2:1

Голы: Третяьков (24), Дришлюк (49) – (46)

Незабитый пенальти: Третьяков (38, вратарь)

"Александрия": Билык, Мельник, Бабогло, Третьяков (К), Дришлюк, Кожушко, Мустафаев, Одарюк, Сытников, Копина, Устименко

Запасные: Горох, Ермаков, Калюжный, Спинелли, Мирошниченко, Калитвинцев, Костышин, Белошевский, Демченко, Цуриков, Андрейчук, Бондаренко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...