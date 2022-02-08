Львовский Рух и чемпион Армении. Металлист 1925 объявил двух новых спарринг-партнёров на сборах

" Металлист 1925 " объявил двух новых спарринг-партнёров на турецком сборе.

14 февраля в 16:00 харьковчане сыграют против чемпиона Армении "Алашкерта". А 18 февраля также в 16:00 сыграет матч против львовского "Рух".

Эти поединки являются дополнением к уже известному ранее графику контрольных поединков "Металлиста 1925" на сборе.

Команде предстоит сыграть 9 февраля против польской "Ресовии" и сербского "Железничара". А 18 февраля, кроме поединка против "Руха", утром состоится игра против столичной "Оболони".