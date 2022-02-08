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Львовский Рух и чемпион Армении. Металлист 1925 объявил двух новых спарринг-партнёров на сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Пара новых спарринг-партнеров для харьковчан

Львовский Рух и чемпион Армении. Металлист 1925 объявил двух новых спарринг-партнёров на сборах

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" объявил двух новых спарринг-партнёров на турецком сборе.

14 февраля в 16:00 харьковчане сыграют против чемпиона Армении "Алашкерта". А 18 февраля также в 16:00 сыграет матч против львовского "Рух".

Эти поединки являются дополнением к уже известному ранее графику контрольных поединков "Металлиста 1925" на сборе.

Команде предстоит сыграть 9 февраля против польской "Ресовии" и сербского "Железничара". А 18 февраля, кроме поединка против "Руха", утром состоится игра против столичной "Оболони".

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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