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Львовский Рух и чемпион Армении. Металлист 1925 объявил двух новых спарринг-партнёров на сборах
Пара новых спарринг-партнеров для харьковчан
metalist1925.com
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14 февраля в 16:00 харьковчане сыграют против чемпиона Армении "Алашкерта". А 18 февраля также в 16:00 сыграет матч против львовского "Рух".
Эти поединки являются дополнением к уже известному ранее графику контрольных поединков "Металлиста 1925" на сборе.
Команде предстоит сыграть 9 февраля против польской "Ресовии" и сербского "Железничара". А 18 февраля, кроме поединка против "Руха", утром состоится игра против столичной "Оболони".
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