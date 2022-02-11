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Официально: Евгений Коноплянка продолжит карьеру в Польше

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще одна попытка Коноплянки реанимировать карьеру

Официально: Евгений Коноплянка продолжит карьеру в Польше

cracovia.pl

Новина українською

Польский клуб "Краковия" объявил о подписании контракта с вингером Шахтера и сборной Украины Евгением Коноплянкой.

Соглашение сторон рассчитано на шесть месяцев (до конца сезона), с возможностью продления еще на год.

Также отмечается, что Коноплянка перешел в польский клуб на правах свободного агента.

"Краковия" после 20 туров занимает 9-е место в польской Экстраклясе. Отставание от лидера познанского "Леха" составляет 15 очков.

Коноплянка перешел в "Шахтер" из "Шальке" в сентябре 2019-го года. За это время отыграл за донецкий клуб 46 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативных передачи. Вместе с горняками становился чемпионом Украины.

Однако после прихода Роберто Де Дзерби лишился места в обойме. За полсезона Коноплянка принял участие только в двух матчах квалификации Лиги Чемпионов. Зимой Евгений не поехал на сборы с донецкой командой и занялся поиском нового клуба. Были разговоры о переходе в австрийский ЛАСК, но этот трансфер сорвался.

Коноплянка является воспитанником "Днепра", с которым доходил до финала Лиги Европы. После днепровского клуба играл за Севилью, однако полноценно адаптироваться к испанскому футболу не смог. Евгений имеет в своем активе 86 матчей за сборную Украины и 21 забитый гол.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Краковия (Краков)
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Комментарии (5)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
11.02.2022 в 19:26
Удачі Женя!
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.02.2022 в 19:03
Хоть в Африке.
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royalstas (Вінниця)
11.02.2022 в 19:02
Ого ще й в середняку екстракляси сидіти на банці.....) Жесть чому не поїхати принаймі в Турцію чи на Аравійський півострів де на нього б молилися.....Кожному своє...
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0
0
friday13 (Львів)
11.02.2022 в 18:45
далі п'ятов, мораес, ісмаїлі
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0
-3
янковский ян (Запорожье)
11.02.2022 в 18:25
Ура. Одна эпопея закончилась.
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