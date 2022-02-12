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Шахтер попрощался с Коноплянкой
Вингер провел в клубе больше двух сезонов
shakhtar.com
Донецкий “Шахтер” попрощался со своим уже бывшим игроком Евгением Коноплянкой,
Клуб сообщил, что украинец покинул коллектив на правах свободного агента. "Горняки" поблагодарили за проведенное в команде время, профессиональный подход к работе и самоотдачу, а также пожелали удачи в карьере.
Напомним, что Коноплянка перешел в "Шахтер" в сентябре 2019-го года из "Шальке" за 1,8 млн евро. В активе украинца пять голов в три ассиста в 46 матчах.
В составе дончан Евгений завоевал свои первые украинские трофеи, одержав титулы чемпиона Украины и обладателя Суперкубка.
Євген Коноплянка прощається із «Шахтарем»— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 12, 2022
ФК «Шахтар» дякує Євгену @kono10official за проведений у команді час, професійний підхід до роботи та самовіддачу. Бажаємо спіху в подальшій кар'єрі!#Shakhtar https://t.co/W4jRmnMHxi pic.twitter.com/KD2savplXL
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