Шахтер попрощался с Коноплянкой

Донецкий “Шахтер” попрощался со своим уже бывшим игроком Евгением Коноплянкой, который стал футболистом польской “Краковии” .

Клуб сообщил, что украинец покинул коллектив на правах свободного агента. "Горняки" поблагодарили за проведенное в команде время, профессиональный подход к работе и самоотдачу, а также пожелали удачи в карьере.

Напомним, что Коноплянка перешел в "Шахтер" в сентябре 2019-го года из "Шальке" за 1,8 млн евро. В активе украинца пять голов в три ассиста в 46 матчах.

В составе дончан Евгений завоевал свои первые украинские трофеи, одержав титулы чемпиона Украины и обладателя Суперкубка.