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Шахтер попрощался с Коноплянкой

Премьер-лига
(2 голосов)

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Шахтер попрощался с Коноплянкой

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий “Шахтер” попрощался со своим уже бывшим игроком Евгением Коноплянкой, который стал футболистом польской “Краковии”.

Клуб сообщил, что украинец покинул коллектив на правах свободного агента. "Горняки" поблагодарили за проведенное в команде время, профессиональный подход к работе и самоотдачу, а также пожелали удачи в карьере.

Напомним, что Коноплянка перешел в "Шахтер" в сентябре 2019-го года из "Шальке" за 1,8 млн евро. В активе украинца пять голов в три ассиста в 46 матчах.

В составе дончан Евгений завоевал свои первые украинские трофеи, одержав титулы чемпиона Украины и обладателя Суперкубка.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Краковия (Краков)
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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
12.02.2022 в 11:57
Ага. Внёс огромный вклад в развитие потёртостей на лавке Шахтёра!
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