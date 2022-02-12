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Михайленко: Были варианты, но таких, которые бы меня заинтересовали не было

Премьер-лига
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Украинский специалист о том, чем занимается после работы в "Пафосе"

Михайленко: Были варианты, но таких, которые бы меня заинтересовали не было

Новина українською

Экс-наставник "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о своих планах.

– Сейчас в плане профессиональной карьеры тренера у меня пауза, и я нахожусь в поисках нового клуба. Смотрю футбол, делаю анализы матчей и жду предложений. У меня были некоторые варианты, но таких, которые бы меня заинтересовали не было.

– Были слухи, что ваш сын Иван проходил просмотр в клубе МЛС.

– Он был в Портленде, но должен был учиться. Иван прошел летний лагерь с командой "Портленд Тимберс" и стал лучшим бомбардиром по итогам летнего лагеря. Однако он должен окончить университет. Там есть определенные правила, что он до тех пор, пока не выпустится из вуза, не имеет права подписывать контракт с футбольным клубом, потому что ему университет проплачивает стипендию, – рассказал Михайленко.

Напомним, последним местом работы 48-летнего украинского специалиста был кипрский "Пафос".

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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Источник:
FanDay

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