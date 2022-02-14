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Колос прекратил сотрудничество с украинцем и легионером
Кадровые изменения в ковалевском клубе
Фото: ФК Колос
"Колос" на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с Евгением Задоей и Мамаду Данфа.
Решение было принято по обоюдному согласию сторон.
31-летний Задоя перешел в ковалевский клуб в 2016 году и за это время провел 134 матча в футболке "Колоса". Опорный полузащитник забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу.
Сенегальский легионер Мамаду Данфа провел в "Колосе" два с половиной сезона, отыграв 15 матчей, в которых отметился голом в прошлом сезоне в ворота "Миная".
Также отмечается, что защитник команды "Колос" U-19 Алексей Малаки проведет 2022 год в аренде в команде Первой лиги "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни).
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