Колос прекратил сотрудничество с украинцем и легионером

"Колос" на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с Евгением Задоей и Мамаду Данфа.

Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

31-летний Задоя перешел в ковалевский клуб в 2016 году и за это время провел 134 матча в футболке "Колоса". Опорный полузащитник забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу.

Сенегальский легионер Мамаду Данфа провел в "Колосе" два с половиной сезона, отыграв 15 матчей, в которых отметился голом в прошлом сезоне в ворота "Миная".

Также отмечается, что защитник команды "Колос" U-19 Алексей Малаки проведет 2022 год в аренде в команде Первой лиги "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни).