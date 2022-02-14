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Металлист 1925 в концовке матча вырвал победу над армянским Алашкертом

Премьер-лига
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Дублем отметился Габелок

Металлист 1925 в концовке матча вырвал победу над армянским Алашкертом

instagram.com/metalist1925_kh

Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" провел свой очередной матч на турецких сборах.

В понедельник, 14 февраля, харьковчане сыграли с армянским "Алашкертом".

Интересно, что начала украинская команда не лучшим образом, пропустив уже на 10-й минуте.

Лишь после перерыва "Металлист 1925" начал поддавливать, и вырвал победу лишь в концовке матча – Габелок оформил дубль, забив на 73 и 78 минутах.

"Металлист 1925" — "Алашкерт" 2:1

Голы: Габелок 73, 78, с пенальти — 10

"Металлист 1925": Шелихов — Жичиков, Ткачук (Брук 81), Безуглый, Шершень, Габелок (к), Дерек (Потимков Ю. 63), Кравченко, Задерака, Ременюк, Марлисон

Запас: Коваленко М., Потимков И., Дуруэке

Удаление: Ткачук 81 (с правом замены)

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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