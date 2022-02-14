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"Мы пошли навстречу Ингульцу" - Суркис рассказал, почему матч Ингулец - Динамо снова пройдет в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Стадион в Петрово не успеют сдать в эксплуатацию

"Мы пошли навстречу Ингульцу" - Суркис рассказал, почему матч Ингулец - Динамо снова пройдет в Киеве

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал жеребьевку Юношеской Лиги УЕФА и рассказал о подготовке к матчу с "Ингульцом".

- Сегодня волею жребия мы узнали соперника "Динамо" U19 в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Как вы восприняли результаты жеребьевки?

- В турнирной сетке остались только сильнейшие команды и особого выбора в пользу команд послабее не было. Мы довольны жребием, наша команда уже обыгрывала португальцев в этом сезоне, выиграв дома у "Бенфики" 4:0. Подготовка к матчу со "Спортингом" очень серьезная, сейчас команда находится на сборе в Турции, где готовится к противостоянию с лиссабонским соперником.

Совсем недавно я разговаривал с Мирчей Луческу, и он сказал, что отпустит в расположение команды U19 несколько игроков, которые готовятся с первой командой. Это будет сделано для того, чтобы они сыграли в товарищеских матчах, и Игорь Костюк смог наиграть определенные связки и наладить взаимодействие до поединка против "Спортинга".

Не будем забывать и о том, что ряд игроков вернулись после дисквалификаций, травм и COVID-19, в матче против "Депортиво" не играли 5 человек основного состава. Надеюсь, что "Динамо" может стать не только сильнее по составу, но и прибавить в качестве игры.

Мы рассчитываем на интересный поединок и на то, что стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского будет полностью готов к проведению встречи. Лично я верю в то, что пройдя такой сложный путь, наша команда не остановится на достигнутом.

- До матча со "Спортингом" на стадионе "Динамо" планируется провести встречу против "Ингульца" 26-го февраля. Что вообще происходит с местом проведения данного поединка?

- У нас не было никаких предварительных договоренностей с "Ингульцом" по поводу матча второго круга в Киеве. Ситуация развивалась таким образом: в августе ко мне обратился президент "Ингульца" Александр Поворознюк с просьбой провести матч первого круга в Киеве, а второго круга - на новом стадионе в Петрово. Абсолютно понятна мотивация такой просьбы, Поворознюк логично хотел открыть новый стадион матчем против "Динамо". Но обстоятельства сложились таким образом, что новый стадион к матчу с "Динамо" открыть не успевают, непонятная ситуация с полем в Кропивницком, где "Ингулец" играл свои домашние матчи в первом круге. Не вижу в этом вины руководства "Ингульца", просто при строительстве масштабных объектов бывают подобные ситуации, когда не все получается сдать в установленные сроки.

До минувшей пятницы мы были уверены, что будем играть с "Ингульцом" на выезде и не начинали подготовку поля стадиона "Динамо". Мы планировали включить подогрев в зависимости от ситуации с матчем "Динамо" U19 в Испании. Но теперь все изменилось, подогрев включен на полную мощность, службы клуба готовят газон и сам стадион к матчу 26-го февраля. Сейчас на определенных частях поля еще лежит снег, но мы успеем все приготовить к поединку.

Конечно, можно было встать в позу и сказать, мол, если не успели приготовить свой стадион, то это ваши проблемы. Но в интересах проведения чемпионата и всего нашего футбола - играть на нормальных полях и в нормальных условиях. Мы пошли навстречу "Ингульцу", второй раз в сезоне наш клуб будет готовить поле и нести все затраты на эту подготовку, но в итоге сыграем на поле хорошего качества. Это не только в интересах "Динамо", но и сборной Украины - сыграть не на огороде, а на качественном газоне и избежать соответствующих проблем с игроками. А затраты на подготовку поля весьма существенные, вы прекрасно знаете, сколько сейчас стоит и газ, и электричество.

- Какова вероятность того, что 26 февраля поле стадиона "Динамо" будет в нормальном состоянии?

- Оно будет не в нормальном, а в идеальном состоянии. Службы клуба работают круглосуточно, через пару дней в работу включатся агрономы и все успеют подготовить к матчу.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
14.02.2022 в 20:04
Суркис - молодец! На коленях уговаривал согласиться на столь благородный поступок...
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.02.2022 в 20:02
Домашні, бо не здали своє місто оркам у 2014.
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+2
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
14.02.2022 в 19:50
А потом будет обижаться, когда им будут напоминать про искусственное чемпионство.
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+2
-4
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zlоyded (Киев)
14.02.2022 в 19:49
Домашні чемпіони... ...раз в 5 років
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+2
-4


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