Задерака: Металлист 1925 уже выходит на итоговый результат

Полузащитник "Металлиста 1925" Максим Задерака рассказал о подготовке команды на сборах в Турции.

– Значительная часть собрания пройдена. Как оцениваешь свое состояние и как считаешь – приближается ли команда к лучшим кондициям?

– Выполнили ту работу, которую нам предложил тренерский штаб. Выполнили большой объем беговой работы. Сейчас думаю, что мы уже выходим на итоговый результат, на качество футбола. Сейчас будем обращать большое внимание на взаимодействие и сыгранность. Кажется, мы уже подходим к пику своей формы.

– Результаты в контрольных матчах на сборах не радуют?

– Знаете, раньше говорили, что если на сборах есть результат – тогда в чемпионате будет очень тяжело. Надеюсь, что так будет. Повторюсь, что мы сделали больше акцент на беговую работу, на большую нагрузку физическую. То есть акцент был на "физике". А теперь уже будут матчи, в которых нужно будет показывать качество.

– Тренерский штаб уже выравнивает вас в подготовке, чтобы подошли к матчам в оптимальной форме?

– Да, плавно подходим к возобновлению чемпионата. Я уверен, что оптимальная форма будет уже на первую игру.

– С вами работает ряд молодых футболистов, как они вливаются в коллектив?

– Да, ребята стараются. С каждой тренировкой добавляют, понимают те требования, которые есть у тренерского штаба. Уже заметен прогресс молодежи.

– Что касается контрольных матчей. Ты у нас пока лучший бомбардир?

– Ну, пока удается забивать. Надеюсь, что все это перенесется на чемпионат. Дай Бог, чтобы в чемпионате я своими голами помогал команде добиваться результата команде, - сказал Задерака.