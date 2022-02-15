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Луческу: Буду играть с Динамо в любой точке Украины. Никого не боюсь
Киевляне пробудут в Турции на сборах до 22 февраля
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу опровергнул слухи, что держит команду в Анталии из-за ситуации в Украине.
"Программа сбора была давно запланирована. Мы будем находиться в Турции до 22 февраля.
Я буду играть со своей командой на поле в любой точке Украины. В течение 2014 года в Донецке я до последнего момента был с командой. Я никого не боюсь.
Это неправда, что "Динамо" не покинет Анталию до особого распоряжения. После окончания сбора мы вернемся в Киев. График сборов определен на три месяца вперед. Наша работа – делать футбол красивым", – сказал Луческу.
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