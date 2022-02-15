Луческу: Буду играть с Динамо в любой точке Украины. Никого не боюсь

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу опровергнул слухи, что держит команду в Анталии из-за ситуации в Украине.

"Программа сбора была давно запланирована. Мы будем находиться в Турции до 22 февраля.

Я буду играть со своей командой на поле в любой точке Украины. В течение 2014 года в Донецке я до последнего момента был с командой. Я никого не боюсь.

Это неправда, что "Динамо" не покинет Анталию до особого распоряжения. После окончания сбора мы вернемся в Киев. График сборов определен на три месяца вперед. Наша работа – делать футбол красивым", – сказал Луческу.