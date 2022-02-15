Рух на 6-8 месяцев потерял основного хавбека

Полузащитник " Руха " Фабрисио Альваренга во время тренировки получил тяжелую травму колена. Впереди его ждет оперативное вмешательство и реабилитация.

Примерный срок его возвращения на футбольное поле составляет 6-8 месяцев.

Врач "Руха" Михаил Процив прокомментировал характер травмы игрока и рассказал об ориентировочном времени возвращения Фабри на футбольное поле.

"Фабрисио травмировался во время тренировки. Механизм травмы косвенный, то есть футболист неудачно приземлился на газон с поворотом на опорной ноге. В результате повредились связки колена. Разорвана передняя крестообразная связка, медиальный мениск, а также неполный разрыв медиально-колотеральной связки.

Травма довольно досадная. Фабрисио ждет длительное лечение. Сейчас он готовится к операции, которую будут делать в Польше. Состоится оперативное вмешательство через две недели. После этого он останется там на реабилитационное лечение, а потом вернется во Львов и мы продолжим с ним работать над его восстановлением, - сказал Процив.