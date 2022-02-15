  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух на 6-8 месяцев потерял основного хавбека
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух на 6-8 месяцев потерял основного хавбека

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Альваренга на тренировке порвал кресты

Рух на 6-8 месяцев потерял основного хавбека

fcrukh.com

Новина українською

Полузащитник "Руха" Фабрисио Альваренга во время тренировки получил тяжелую травму колена. Впереди его ждет оперативное вмешательство и реабилитация.

Примерный срок его возвращения на футбольное поле составляет 6-8 месяцев.

Врач "Руха" Михаил Процив прокомментировал характер травмы игрока и рассказал об ориентировочном времени возвращения Фабри на футбольное поле.

"Фабрисио травмировался во время тренировки. Механизм травмы косвенный, то есть футболист неудачно приземлился на газон с поворотом на опорной ноге. В результате повредились связки колена. Разорвана передняя крестообразная связка, медиальный мениск, а также неполный разрыв медиально-колотеральной связки.

Травма довольно досадная. Фабрисио ждет длительное лечение. Сейчас он готовится к операции, которую будут делать в Польше. Состоится оперативное вмешательство через две недели. После этого он останется там на реабилитационное лечение, а потом вернется во Львов и мы продолжим с ним работать над его восстановлением, - сказал Процив.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Фабрисио Альваренга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...