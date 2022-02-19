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Президент Десны: Ведем переговоры с международными партнерами, которые могут принять участие в строительстве академии

Премьер-лига
(3 голосов)

Клуб не планирует приходить в упадок

Президент Десны: Ведем переговоры с международными партнерами, которые могут принять участие в строительстве академии

Фото: desna.football

Новина українською

Президент черниговской "Десны" Владимир Левин рассказал о поиске меценатов для клуба:

– В такой сложной ситуации, когда трудно найти людей, готовых финансировать клуб, вы не обращались за помощью к бывшему президенту клуба Алексею Чеботареву?

– Он как меценат помогает “Десне”.

– Есть какие-то сдвиги в плане строительства академии возле "Чернигов-Арены", где клубу уже выделили земельные участки?

– Клуб в поисках меценатов для полноценного строительства. Мы были бы не против, если кто-нибудь поддержит клуб в этом вопросе. Сейчас ведем переговоры, в том числе, с международными партнерами, которые могут принять участие в строительстве академии. Я даже готов заглавными буквами выгравировать фамилии этих меценатов в новой академии.

– Не задумывались ли над тем, чтобы пригласить Андрея Ярмоленко закончить карьеру в родном для себя клубе?

– У меня сейчас одна из задач – найти меценатов для строительства современной футбольной академии и вообще для увеличения бюджета футбольного клуба. Это приоритет, чтобы благодаря этому мы могли выращивать новых Ярмоленко, а Андрей приезжал бы в Чернигов и рассказывал им, как достигать таких результатов, каких он достигал”, – сказал Левин.

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В статье: Андрей Ярмоленко Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Источник:
Суспильне

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